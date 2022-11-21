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كوريا الشمالية تأسف لتنديد غوتيريس بتجربتها الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 12:20 صباحا
كوريا الشمالية تأسف لتنديد غوتيريس بتجربتها الصاروخية
استعراض عسكري في كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الأحد، عن أسفه الشديد لتنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وقال الوزير، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «إنني أعرب عن أسفي الشديد لاتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفاً مؤسفاً للغاية، وتغافله عن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وعن مهمته المتمثلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع الأمور».

وأمس السبت، توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون رد بيونغ يانغ حازمًا، وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية السبت.

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