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«واشنطن بوست»: إيران ستساعد روسيا في إنتاج طائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 09:57 مساء
«واشنطن بوست»: إيران ستساعد روسيا في إنتاج طائرات مسيرة
تشغيل طائرة مسيرة على مدرج خلال تدريبات في مكان غير معروف في إيران. (الإنترنت)
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 ذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلا عن معلومات مخابرات اطلعت عليها أجهزة أمنية أميركية وغربية أخرى، أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع إيران للبدء في تصنيع مئات الطائرات المسيرة المزودة بأسلحة داخل روسيا.

وقالت الجريدة إن مسؤولين روسًا وإيرانيين أبرموا الاتفاق خلال اجتماع في إيران مطلع الشهر الجاري. ونقلت الجريدة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر قولهم إن روسيا وإيران تتحركان بسرعة لنقل التصميمات والمكونات الرئيسية التي قد تسمح ببدء الإنتاج في غضون أشهر، وفق «رويترز».

طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة
اعترفت إيران للمرة الأولى، في 5 نوفمبر، بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث استخدمت موسكو طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

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وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه جرى إرسال «عدد صغير» من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وفي أكثر ردود إيران تفصيلا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

«زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات»
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمير عبداللهيان، قوله «هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا - الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما».

وأضاف «الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا».

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