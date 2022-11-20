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استطلاع: إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 09:22 مساء
استطلاع: إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان
رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارتتوكاييف. (الإنترنت)
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أعيد الأحد انتخاب رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارتتوكاييف إثر انتخابات مبكرة شهدها هذا البلد الأكبر في آسيا الوسطى، بحسب استطلاع للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.

واظهر استطلاع أجري لحساب الإذاعة والتلفزيون الرسميين فوز توكاييف (69 عاما) بـ82.45% من الأصوات. وأفادت التقديرات الأولى للجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 69.43%، وفق «فرانس برس».

تعزيز السلطة بعد عام أسود شهد أعمال شغب دامية
وبذلك، سيتاح لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة تعزيز سلطته بعد عام أسود شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا بين أجنحة السلطة. واحتجّ نحو 15 شخصًا في العاصمة الاقتصادية ألماتي للمطالبة بانتخابات حرة، وأوقفتهم الشرطة جميعا، وفق وكالة «فرانس برس». وأكد ناطق باسم وزارة الداخلية أن محاضر توقيف 15 شخصًا أُرسلت إلى المحكمة.

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غرقت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، في حالة من الفوضى في يناير عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية، ما تسبب بمقتل 238 شخصًا.

وما زالت البلاد تحت صدمة هذه الأزمة. وفي مؤشر إلى استمرار التوتر، أعلنت السلطات الخميس أنها اعتقلت سبعة من أنصار أحد المعارضين في المنفى بتهمة التحريض على «انقلاب».  وأدلى توكافييف بصوته في وقت مبكر في العاصمة أستانا. ونافسه في الاقتراع خمسة مرشحين غير معروفين لدى الناخبين.

رئيس عنيد أطلق النار على مثيري الشغب
قال توكاييف «المهم ألّا يكون هناك احتكار للسلطة»، علما أن كازاخستان حكمها نور سلطان نزارباييف لثلاثة عقود.   وفي أستانا وألماتي أكبر مدينتين في البلاد، رأى صحفيو وكالة فرانس برس عددا من الناخبين يلتقطون صورًا لأنفسهم خارج مراكز الاقتراع وتحدث بعضهم عن «واجب» إظهار الصورة في مكان العمل الإثنين.

وهدفت هذه الانتخابات إلى طي صفحة عام صعب ولكن أيضا إلى تكريس عهد الرئيس توكاييف (69 عامًا) الذي كان يحاول منذ أشهر الحد من نفوذ مجموعة سلفه القوي وراعيه نور سلطان نزارباييف الذي حكم ثلاثة عقود.

وشهد هذا العام أيضا تحول توكاييف الدبلوماسي المحترف إلى رئيس عنيد أطلق النار على مثيري الشغب في يناير واعتقل أقارب نزارباييف ووقف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضا غزو أوكرانيا في فبراير.

وقام توكاييف بحملة حول مشروعه لإنشاء «كازاخستان الجديدة» أكثر ديمقراطية وأكثر مساواة. لكن الصعوبات الاقتصادية مستمرة وكذلك ردود الفعل الاستبدادية. ووصل توكاييف إلى السلطة في 2019 بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف وتعهد رسميًا العمل لتسوية أزمة يناير بعدما كان كان يعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنى لسلفه.

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