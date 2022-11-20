أوكرانيا تنفي إعدام قواتها لأي جنود روس أسرى

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المكلف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، الأحد، أن تكون قوات كييف قد أعدمت أسرى حرب روسا، موضحا أن الجنود الأوكرانيين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الجنود الروس الذين تظاهروا بالاستسلام.

وقال الوسيط دميترو لوبينتس إن «مقتطفات من الفيديو» الذي قالت موسكو إنه دليل على إعدام كييف جنودا روسا سلموا أنفسهم، أظهرت في الواقع أن الروس «لجأوا إلى التظاهر بالاستسلام ... وارتكبوا جريمة حرب عبر فتح النار على القوات المسلحة الأوكرانية»، معتبرا أن الجنود الروس القتلى «لا يمكن تاليا اعتبارهم بمثابة أسرى حرب»، وفق «فرانس برس».

جثث العسكريين الروس القتلى

واتهمت روسيا، الجمعة الماضي، أوكرانيا بأنها أعدمت «بوحشية» أكثر من عشرة من عسكرييها بعد أسرهم، منددة بـ«جريمة حرب». وقالت وزارة الدفاع الروسية «لا أحد يمكنه اعتبار القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس ... بإطلاق النار مباشرة على رؤوسهم بمثابة استثناء مأساوي».

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جاء هذا الموقف بعد نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت موسكو أنها تظهر جثث العسكريين الروس القتلى بعد استسلامهم للتو، ممددة على الأرض.

إعدام 39 مواليا في مدينة خيرسون

وكانت موسكو اتهمت قوات كييف بإعدام 39 مواليا لها في مدينة خيرسون. وكان أحد عناصر ميليشيا «فاغنر» الروسية قد تعرض للإعدام بطريقة بشعة على يد مرتزقة تابعين للشركة ذاتها، بتهمة الخيانة بعد انشقاقه عنها والالتحاق بالقوات الأوكرانية، بحسب تسجيل مصوّر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير إعلامية، تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات حول الجهة التي أعدمت العنصر السابق في «فاغنر» يفغيني نوزهين (55 عاماً)، خاصة أنه انتقل إلى جانب القوات الأوكرانية في سبتمبر الماضي، وظهر على وسائل إعلام أوكرانية كاشفا انتهاكات مرتزقة «فاغنر» في أوكرانيا.