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ثلاثة جرحى في قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 05:43 مساء
ثلاثة جرحى في قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية
قصف جوي تركي في شمال سورية. (الإنترنت)
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أصاب قصف صاروخي من الأراضي السورية نقطة حدودية تركية الأحد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن على الأقل، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت الوكالة «أن جندياً تركياً وعنصرين من القوات الخاصة التابعة للشرطة أصيبوا بقصف صاروخي على معبر حدودي مع شمال سورية»، متهمة وحدات حماية الشعب الكردية المتمركزة في شمال سورية والتي استهدفتها ضربات جوية تركية، وفق «فرانس برس».

عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق
أعلنت أنقرة صباح الأحد شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

ومنتصف ليل السبت الأحد، نفذت طائرات حربية تركية عشرات الضربات الجوية مستهدفة مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، في شمال سورية، فضلاً عن مناطق تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق. واستمرت الغارات حتى ساعات الفجر الأولى من دون أن تتجدد لاحقاً الأحد.

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وجاءت الغارات برغم نفي حزب العمال الكردستاني وقوّات سوريا الديموقراطيّة التي تدعمها واشنطن، أيّ علاقة لهما بتفجير العبوة الناسفة في اسطنبول الأحد الماضي الذي أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

إطلاق عملية «المخلب-السيف» الجوية
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد إطلاق عملية «المخلب-السيف» الجوية «بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسورية، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه». وليلاً، نشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في موقع تويتر صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية، وأرفقت الصورة بعبارة «دقّت ساعة الحساب».

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضدها منذ عقود، منظمة «إرهابية»، وترى في وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً له في سورية.

وفي سورية، طالت الضربات التركية، مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظتَي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، أبرزها مدينة كوباني (عين العرب) الحدوديّة مع تركيا. واستهدفت أيضاً صوامع حبوب ومحطة كهرباء في ريف مدينة المالكية.

واستهدف القصف أيضاً، وفق قوات سوريا الديموقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، نقاطاً ومواقع تنتشر فيها قوات النظام السوري.

وفيما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية مقتل أحد مقاتليها و11 مدنياً و15 من قوات النظام السوري، تحدث المرصد عن مقتل 31 شخصاً هم 18 من أفراد قوات سوريا الديموقراطية وقوات الأمن الكردية ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لها، فضلاً عن 12 من قوات النظام.

القصف التركي يدمر محطة الكهرباء قرب المالكية
وأكدت القوات الكردية والمرصد السوري مقتل مراسل وكالة هاوار التابعة للإدارة الذاتية الكردية.

وفي أول تعليق من دمشق على الغارات أعلنت وزارة الدفاع السورية «ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم»، من دون تحديد عدد القتلى.

وتسبب القصف التركي على محطة الكهرباء قرب المالكية بدمارها، وفق مصور فرانس برس الذي شاهد جثثا صباح الأحد قرب الموقع وحفرا كبيرة في الأرض.

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