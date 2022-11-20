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انفجارات بمحطة زابوريجيا النووية وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف.. 15 قذيفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 05:00 مساء
انفجارات بمحطة زابوريجيا النووية وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف.. 15 قذيفة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم الجيش الروسي، الأحد، كييف بقصف منطقة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو بجنوب أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن كييف «لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة بشرية الصنع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

ولفت إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة «لا تزال طبيعية»، رغم القصف الأوكراني السبت والأحد بنحو عشرين «قذيفة من العيار الثقيل» على المحطة. وجاء في البيان أيضًا أن هذه القذائف انفجرت بين وحدتي الطاقة رقم 4 و5 واستهدفت سطح «مبنى خاص» يقع قرب هذه الوحدات.

- موسكو تتهم كييف بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
-  وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

وتحتلّ القوات الروسية، التي بدأت غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، منطقة محطة الطاقة الأوكرانية. وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ضم المحطة وأربع مناطق أوكرانية.

موسكو وكييف تتبادلان التهم بقصف محطة زابوريجيا
منذ عدة أشهر، تتبادل موسكو وكييف التهم بقصف محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليًا والقريبة من جبهة القتال.

من جهتها، اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية «إنيرغوأتوم» الأحد روسيا بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بُعيد اتهام موسكو كييف باستهداف الموقع.

وقالت الوكالة «صباح اليوم 20 نوفمبر 2022، نتيجة للقصف الروسي، سجّلت 12 ضربة على الأقلّ في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، متهمة القوات الروسية «مرة أخرى بتعريض العالم بأسره للخطر».

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