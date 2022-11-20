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رئيسا منذ 43 عاما.. أوبيانغ يقترب من الفوز بولاية جديدة في غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 03:12 مساء
رئيسا منذ 43 عاما.. أوبيانغ يقترب من الفوز بولاية جديدة في غينيا الاستوائية
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، في باريس، 12 نوفمبر 2019. (أ ف ب)
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تشهد غينيا الاستوائية انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، تتجه لفوز تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم منذ 43 عامًا، في مواجهة معارضة مقموعة في واحد من أكثر الأنظمة انغلاقًا واستبدادًا في العالم.

وأوبيانغ (80 عامًا) المرشح لولاية سادسة مدتها سبع سنوات، هو صاحب الرقم القياسي العالمي في أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93% من الأصوات، وحزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير «الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية، يشغل 99 من مئة مقعد في الجمعية الوطنية ومقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.

ودعا 427 ألفًا و666 ناخبًا في سن الاقتراع، من أصل 1,4 مليون نسمة، إلى التصويت في هذه الانتخابات التي تجري الرئاسية منها في دورة واحدة ولن تعرف نتائجها قبل الإثنين على الأرجح.

- غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل» في انتخاباتها

وفتح مركز الاقتراع في مدرسة نويسترا سينورا دي بيسيلا في حي سيمو الشعبي، أبوابه للسماح بدخول بضع عشرات من الناخبين، الذين كانوا ينتظرون منذ الصباح الباكر، حسبما أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس» بالعاصمة مالابو.

وقال الناخب روبرتو نوربرتو أوندو (53 عامًا)، بعدما أدلى بصوته في المدرسة: إن «الاقتراع يجري بشكل جيد وكل شيء طبيعي»، معتبرًا أنه «يجب على كل مواطن أن يصوت وأتوقع أن تجلب لنا هذه الانتخابات الرخاء».

وينافس أوبيانغ، مرشحين هما أندريس إيسونو أوندو عن «التقارب من أجل الديمقراطية الاجتماعية»، حزب المعارضة الوحيد غير المحظور، وبوينافينتورا مونسوي أسومو من حزب «الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي» الحركة الصغيرة المتحالفة مع الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية.

اتهامات بقمع المعارضة وانتشار الفساد
وكان أوبيانغ تولى السلطة في انقلاب في 1979، في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا، واستقل عن إسبانيا منذ 1968، ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من المنظمات غير الحكومية الدولية والعواصم الغربية بقمع كل معارضة والاستخفاف بحقوق الإنسان وكذلك بانتشار الفساد.

وغينيا الاستوائية هي ثالث منتج للنفط، وثالث أغنى دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في 2021، حسب البنك الدولي، لكن الجزء الأكبر من ثروة البلاد يتركز بأيدي قلة.

ولم تتمكن مؤسسة بريتون وودز من الحصول على بيانات حديثة عن الدولة، لكنها قدرت في 2006 عندما كانت العائدات النفطية في أوجها، نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنحو 80% (أقل من 1.9 دولار يوميًا للفرد).

ومنذ أسابيع تغطي أعلام حزب الرئيس شوارع مالابو، بينما قلصت مساحات ملصقات الأحزاب الأخرى للانتخابات التشريعية والبلدية إلى الحد الأدنى، وجرى تمزيق صور إيسونو أوندو، أو تغطيتها بشكل شبه منهجي بصورة تيودورو أوبيانغ مبتسمًا وعليها شعاره الانتخابي «الاستمرارية».

حملة اعتقالات لإحباط «مؤامرة» المعارضة
ومنذ أسابيع وكما حدث قبل كل انتخابات، تشن قوات الأمن حملة اعتقالات ضد معارضين، والمبرر هذه المرة هو إحباط «مؤامرة» للمعارضة لشن «هجمات» في مالابو والعاصمة الاقتصادية باتا.

وقبيل إعلان الرئيس المسن ترشحه للانتخابات مجددًا في سبتمبر، طرحت فرضية ترشح ابنه نائب الرئيس تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ، الملقب بـ«تيودورين» الذي يتمتع بنفوذ كبير، عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، خصوصًا بسبب حضوره المتزايد على الساحة السياسية منذ عامين.

لكن ميله إلى البذخ وإدانته في فرنسا لـ«مكاسب غير مشروعة» واتهامات بالفساد في بريطانيا والولايات المتحدة، أثرت على سمعته، كما قال مسؤولون في الحزب دون أن يكشفوا في مؤتمره الأخير بنهاية 2021.

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