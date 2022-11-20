وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأحد، وقوع «انفجارات قوية»، في منطقة محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا.

وقال غروسي: في بيان «إن الخبر مُقلق جدًا.. حصلت انفجارات في موقع هذه المحطة للطاقة النووية الكبيرة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق»، وفق وكالة «فرانس برس».

- موسكو تتهم كييف بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الروسي، كييف بقصف منطقة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها موسكو بجنوب أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، في بيان، إن كييف «لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة بشرية الصنع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، لافتًا إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة «لا تزال طبيعية» رغم القصف السبت والأحد، وفق وكالة «فرانس برس».