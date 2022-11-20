تيمرمانس: اتفاق «كوب 27» ليس خطوة كافية للأمام

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس، اليوم الأحد، إن اتفاق المناخ الذي تمت الموافقة عليه في قمة «كوب 27» في مصر ليس خطوة كافية للأمام، منتقدًا حجم التزام بعض الدول بجهود الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «هذا العقد هو عقد النجاح أو الفشل، لكن ما لدينا هنا ليس كافيًا كخطوة للأمام للشعوب أو للكوكب»، وفق وكالة «رويترز».

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وتابع: «لا يستتبع ذلك جهدًا إضافيًا كافيًا من جهة أكبر المتسببين في الانبعاثات الضارة لزيادة وتسريع وتيرة خفضهم لتلك الانبعاثات».