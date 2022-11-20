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ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على تويتر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 10:52 صباحا
ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على تويتر
ترامب يتحدث عبر الفيديو في مؤتمر التحالف اليهودي الجمهوري. 19 نوفمبر 2022. (أ ب)
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أعلن المالك الجديد لمنصة تويتر إيلون ماسك، السبت، أنه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الشبكة الاجتماعية، بعد أن كان حُظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول، في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك، على حسابه الخاص في تويتر «الناس تحدّثوا.. ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، وأيدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصة.

وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور مساء السبت، إثر قرار ماسك، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهة ثانية لاقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ترحيبًا حارًا في تجمع حاشد للحزب الجمهوري في لاس فيغاس السبت، لكن الكثير من القادة المحافظين انتقدوه بسبب النتائج المخيبة للآمال الأخيرة في انتخابات منتصف الولاية.

الحزب الجمهوري بات «أكبر وأقوى»
وفي أول خطاب له منذ إعلانه الثلاثاء، دخوله السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024، أشاد ترامب (76 عامًا) بفترة ولايته وكذلك بالمانحين، وبأعضاء التحالف اليهودي الجمهوري الذي يتواصل اجتماعه السنوي في لاس فيغاس في نيفادا حتى الأحد.

ورفض الرئيس السابق تحمل مسؤوليّة نتائج الانتخابات التي تكبدها الجمهوريون في اقتراع منتصف الولاية في 8 نوفمبر، حتى إنه اعتبر أن الحزب الجمهوري بات «أكبر وأقوى بكثير مما كان عليه قبل وصولي»، وشكّك السبت مجددًا في فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

- الأول منذ إعلان ترشحه.. ترامب يلقي خطابا أمام تجمع لكبار شخصيات الحزب الجمهوري

وقال الملياردير الجمهوري الذي تحدث عبر اتصال بالفيديو: إن «الانتخابات كانت مزوّرة»، لكنّ الجمهور الذي رحّب بترامب بحرارة لم يرد على قوله هذا.

وأُضيف ترامب في اللحظة الأخيرة إلى لائحة المتحدثين في الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري.

ارتفاع سقف التوقعات
ورفعت مشاركة ترامب سقف التوقعات لأن الكثير من منتقديه الذين سبقوه إلى الكلام، دعوا إلى طي الصفحة والمراهنة على «قيادة قوية».

ومن دون أن يُسمي ترامب، قال حاكم ولاية نيو هامبشاير (شمال شرق) كريس سونونو «لدي سياسة عظيمة للحزب الجمهوري.. دعونا نتوقف عن دعم مرشحين غير مؤهلين ومجانين في انتخاباتنا التمهيدية».

من جهته، كان حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي أكثر صراحة في خطابه وأصر على تحميل ترامب مسؤولية نتائج انتخابات منتصف الولاية.

ومخاطبًا الحشد قبل ساعات قليلة من كلمة الرئيس السابق، قال كريستي إن «دونالد ترامب اختار المرشحين بمعيار واحد، معيار واحد فقط.. لم يكُن الأمر متعلّقًا بأهليتهم، أو خبرتهم، أو حكمتهم أو بجاذبيتهم (...)، بل بما إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات 2020 الرئاسية قد سُرقت، فإذا كنتُم تؤمنون بهذا، أؤيدكُم، وإلّا فأنا أرفضكم».

وأضاف: «حسنًا، دعوني أخبركُم بأن ذلك ليس ما يُمثّله هذا الحزب. هذا ليس ما يجب أن يُمثله في المستقبل. علينا أن نوقف هذا الآن. نحن نخسر لأن دونالد ترامب وضع نفسه فوق كل شيء آخر».

من جهته، انتقد حاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان مجددًا ترامب في خطابه الجمعة، وقال «حتى أكثر مؤيدي ترامب حماسة يقولون إنهم اكتفوا».

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