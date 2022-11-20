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نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 08:42 صباحا
نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة «لخفض الانبعاثات بشكل جذري»، وأكد غوتيريس: «كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ، نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا».

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله، الأحد، من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، في الجلسة الختامية للمؤتمر، «ما لدينا ليس كافيًا كخطوة للأمام ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه»، وأكد: «خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك».

نتائج «كوب 27»
وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، صباح الأحد، بعدما أقر نصًا كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقًا لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي من دون إعادة تأكيد أهداف جدية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلة منه أحد أطول مؤتمرات المناخ، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُقر إعلان ختامي أتى ثمره الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض «سريع» لانبعاثات الغازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بكوب 26 العام الماضي في غلاسغو، إلا ان هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه «تاريخي» من قبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.

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