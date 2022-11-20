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«كوب 27» يختتم على حصيلة متفاوتة رغم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 08:26 صباحا
«كوب 27» يختتم على حصيلة متفاوتة رغم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار
شخص يمر بجناح مقفر في مركز مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ، 19 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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 بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، صباح الأحد، بعدما أقر نصًا كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقًا لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي من دون إعادة تأكيد أهداف جدية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين، انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلة منه أحد أطول مؤتمرات المناخ، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض «سريع» لانبعاثات الغازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة (بكوب 26) العام الماضي في غلاسغو، إلا أن هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه «تاريخي» من قبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.

ورحّب محمد ادوو، مدير منظمة «باور شيفت أفريكا» غير الحكومية والداعم الكبير لإنشاء الصندوق، بهذه الخطوة قائلًا: «في بداية المباحثات لم تكن مسألة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال حتى، والآن دخلنا التاريخ»، وكاد ملف «الخسائر والأضرار» يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.

كوب 27 وتراجع يثير انتقادات
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعًَا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة، ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية «حيا».

لا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتًا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي، لكن مع وتيرة الانبعاثات الحالية قد ترتفع الحرارة إلى 2.8 درجة مئوية وهو مستوى كارثي، فمع بلوغ الاحترار حوالى 1.2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي، حسب «فرانس برس».

في العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضررًا كبيرًا بالمحاصيل والبنى التحتية، وارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد، فقدر البنك الدولي بـ30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين، وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدًا عمومًا في الاحترار، منذ سنوات بتمويل «الخسائر والأضرار» التي تتكبدها.

مواجهة جديدة في الإمارات
ولكن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في شرم الشيخ إذ إن القرار لم يحدد عمدًا بعض النقاط التي تثير جدلا، وستحدد التفاصيل العملية لهذا الصندوق لاحقًا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.

وشكلت أهداف خفض الانبعاثات موضوعًا شائكًا في كوب27 أيضًا، فقد اعتبرت الكثير من الدول أن النصوص التي اقترحتها الرئاسة المصرية للمؤتمر تشكل تراجعًا عن التزامات بزيادتها بانتظام اتخذت العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسغو.

وأسفت لورانس توبيانا، إحدى مهندسات اتفاق باريس للمناخ في 2015، لكون «مؤتمر الأطراف هذا أضعف واجبات الدول في تقديم التزامات جديدة أكثر طموحًا»، وتضاف إلى ذلك مسألة خفض استخدام الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار التي بالكاد أتت وثائق المؤتمر على ذكرها، وفق «فرانس برس».

وجرى ذكر الفحم العام الماضي بعد مناقشات حادة، لكن في شرم الشيخ عارض «المشبوهون الاعتياديون» على ما قال أحد المندوبين، ذكر الغاز والنفط، والمملكة العربية السعودية وإيران وروسيا هي من أكثر الدول التي تذكر في هذا المجال. إلا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة ذكر للمرة الأولى إلى جانب مصادر الطاقة "المنخفضة الانبعاثات" في إشارة إلى الطاقة النووية.

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