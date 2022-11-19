Atwasat

بعد أيام من لقاء شي وبايدن.. كامالا هاريس تلتقي الرئيس الصيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 09:56 مساء
بعد أيام من لقاء شي وبايدن.. كامالا هاريس تلتقي الرئيس الصيني
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس الصيني شي جينبينغ. (الإنترنت)
alwasat radio

شددت الولايات المتحدة والصين، القوتان العظميان المتنافستان، السبت، على أهمية الحوار بعد اجتماع قصير في بانكوك بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي واصل اللهجة التصالحية التي تبناها في اجتماعه مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال مسؤول أميركي إن هاريس وشي تحادثا قبل جلسة في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك». ويأتي اللقاء بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي على هامش مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، حاولا خلاله تخفيف التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين، وفق «فرانس برس».

-  رئيس الوزراء الياباني يعبر لشي عن قلقه بشأن الجزر المتنازع عليها مع الصين
-  واشنطن تدعو بكين لـ«استخدام نفوذها» لدى كوريا الشمالية

وأكد بايدن خلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات وكان الأول بينهما منذ تولي الرئيس الأميركي مهامه في يناير 2021، أنه «لن تحدث بالضرورة» حرب باردة جديدة. بينما شدد شي على أن الصين لا تنوي «تغيير النظام الدولي الحالي». وذكّرت هاريس خلال لقائها القصير مع شي الوجيز بأهمّية الإبقاء على قنوات اتّصال مع بكين.

خطوط اتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة
وقال المسؤول الأميركي، طالبا عدم كشف اسمه، إن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه «يجب أن نُبقي خطوط اتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول».

من جهته، يتوقع شي جينبينغ أن يعمل أكبر اقتصادين في العالم على «خفض حالات سوء التفاهم والأخطاء في الحكم» لتعزيز «عودة علاقات سليمة ومستقرة». ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي جينبينغ قوله «آمل أن تلعب نائب الرئيس دوراً نشطاً» في هذه العملية.

ردع بيونغ يانغ
في مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين مطلع العام 2023. وستكون هذه أول زيارة لمسؤول أميركي كبير منذ 2018.

ويمكن أن يتوجه شي جينبينغ هو الآخر إلى الولايات المتحدة في 2023 في أول زيارة له أيضا منذ 2017 ، لحضور القمة المقبلة للمنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي سيتم تنظيمها في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وتطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين لثني كوريا الشمالية عن إجراء تجربة نووية تشعر واشنطن وسيول مخاوف متزايدة حيالها بعد سلسلة قياسية من عمليات إطلاق صواريخ بالستية من جانب بيونغ يانغ. وقال عضو آخر في وفد هاريس الجمعة «نعتقد أن لبكين دورا يمكن ان تلعبه» في هذه المسألة.

كندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان
وأضاف أنه يجب على الصين استخدام تأثيرها على كوريا الشمالية التي تعد بكين الحليف الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لها، لتشجيع نظام كيم جونغ أون «على عدم السير في هذا الاتجاه الاستفزازي الذي لا يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم».

والتقت كامالا هاريس بقادة الدول الحليفة كندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية الجمعة في اجتماع طارئ ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات. ولم يتوجه بايدن إلى بانكوك بسبب ارتباطه بحفل زفاف حفيدته في واشنطن.

وبعد تايلاند، تزور كامالا هاريس الثلاثاء مقاطعة بالاوان الفلبينية على شواطئ بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بجزء كبير منه. وستكون بذلك أكبر مسؤولة أميركية تزور المقاطعة.

القضايا الأمنية تهيمن على جدول أعمال قمة أبيك
وهيمنت القضايا الأمنية على جدول أعمال قمة أبيك، بين المخاوف من تجربة نووية لكوريا الشمالية، والتوتر المرتبط بالخلافات حول بحري الصين الشرقي والجنوب، والحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أكد قادة دول المنتدى في بيانهم الختامي السبت أن «معظمهم» يدينون هذه الحرب، مضيفين بذلك صوتهم إلى الضغط الدولي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال قادة الدول الـ21 الأعضاء في المنتدى وبينها روسيا والصين إن «معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي»، مكررين بذلك موقفاً صدر في ختام قمة مجموعة العشرين قبل أيام.

وباختتام قمة السبت، تنتهي سلسلة من النشاطات الدبلوماسية المكثفة في المنطقة، بعد قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه ومجموعة العشرين في بالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب

تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي

إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيان الختامي: قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ يدينون الحرب الأوكرانية
البيان الختامي: قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ يدينون الحرب ...
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
الأول منذ إعلان ترشحه.. ترامب يلقي خطابا أمام تجمع لكبار شخصيات الحزب الجمهوري
الأول منذ إعلان ترشحه.. ترامب يلقي خطابا أمام تجمع لكبار شخصيات ...
بمشاركة تسعين وفداً وكبار القادة.. الفرنكوفونية تسعى لتعزيز دورها الدولي عبر قمتها بتونس
بمشاركة تسعين وفداً وكبار القادة.. الفرنكوفونية تسعى لتعزيز دورها...
وسط دموع وابتسامات.. عائلات أوكرانية تجتمع مجدداً مع إعادة فتح محطة قطارات خيرسون
وسط دموع وابتسامات.. عائلات أوكرانية تجتمع مجدداً مع إعادة فتح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
المزيد
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي...
بعد أيام من لقاء شي وبايدن.. كامالا هاريس تلتقي الرئيس الصيني
بعد أيام من لقاء شي وبايدن.. كامالا هاريس تلتقي الرئيس ......
وزير الدفاع الأميركي يحذر من مساعي الصين وروسيا لاستخدام القوة في حل النزاعات
وزير الدفاع الأميركي يحذر من مساعي الصين وروسيا لاستخدام ......
وسط دموع وابتسامات.. عائلات أوكرانية تجتمع مجدداً مع إعادة فتح محطة قطارات خيرسون
وسط دموع وابتسامات.. عائلات أوكرانية تجتمع مجدداً مع إعادة ......
بمشاركة تسعين وفداً وكبار القادة.. الفرنكوفونية تسعى لتعزيز دورها الدولي عبر قمتها بتونس
بمشاركة تسعين وفداً وكبار القادة.. الفرنكوفونية تسعى لتعزيز ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط