بمشاركة تسعين وفداً وكبار القادة.. الفرنكوفونية تسعى لتعزيز دورها الدولي عبر قمتها بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت السبت الدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية بمشاركة نحو تسعين وفداً و31 من كبار القادة للتأكيد أن بإمكان المنظمة الدولية للفرنكوفونية أداء «دور مهمّ» على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، الرواندية لويز موشيكيوابو أن بإمكان المنظمة أن يكون لها «تأثير في عالم ممزق» بأزمات متعددة. وتابعت في كلمة الافتتاح «يجب أن تظل الفرنكوفونية حلقة وصل للحد من تحول التوترات إلى نزاعات»، وفق «فرانس برس».

وذكّرت الأمينة العامة بالعديد من «العواصف» التي اجتاحت العالم، خصوصا وباء كوفيد-19 الذي تسبب في تأجيل قمة 2020. ويناقش المشاركون على مدى يومين «المجال الرقمي كمحرك للتنمية»، فضلاً عن ملفات دولية تتعلق، خصوصا بالحرب في أوكرانيا.

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ويأتي انعقاد اللقاء مع استمرار قمة المناخ في مصر واجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا الذي طغت على جدول أعماله الحرب في أوكرانيا، البلد الذي يحمل صفة مراقب في منظمة الفرنكوفونية.

قرض بقيمة 200 مليون يورو

لم تتطرق الأمينة العامة للأزمة الروسية الأوكرانية في كلمتها بينما كان هذا الملف محور محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء آخرين خلال القمة، على ما أفادت مصادر مقربة. ويحضر القمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فضلا عن رؤساء دول إفريقية.

وتعبر دول إفريقية عدة عن استيائها لعدم تضامن الدول الغربية مع القارة التي تواجه أزمات متعددة ومتواصلة بينما كان اهتمامها مركزاً على مساعدة أوكرانيا. وعبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن أمله في أن تخلص القمة إلى «نتائج ملموسة وحقيقية» لمواجهة «التقلبات التي يشهدها العالم».

وشدد الرئيس الفرنسي خلال لقائه مجموعة من الشباب على هامش القمة على ضرورة «استرداد» اللغة الفرنسية مكانتها في بعض الدول الفرنكوفونية بعد أن سجلت «تراجعاً حقيقياً». ودعا ماكرون إلى أن تكون الفرنكوفونية «فضاء حيّا وفضاء للصمود.. وليس فضاء مؤسساتياً».

ومنحت فرنسا السبت قرضاً بقيمة 200 مليون يورو لتونس لمواجهة أزمتها الاقتصادية، كما وقع الرئيس التونسي والفرنسي على «مخطط طموح لتعزيز مهارات اللغة الفرنسية للمعلمين والطلاب في التعليم»، وفقا لبيان أصدره الإليزيه.

الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الفرنكوفونية

تحتفل المنظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 عضواً بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1972، إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا. وتشارك دول غير منضوية في الفرنكوفونية في أعمال القمة على غرار مولدافيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.

ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب. ويشمل الفضاء الفرنكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية يتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.

وأكدت الأمينة العامة أن المنظمة «أكثر أهمية من أي وقت مضى»، وذلك رداً على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال، أن الفرنكوفونية «لا تُرى» و«لا تُسمع» على النطاق الدولي.

وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة «يمكن أن تكون قوّة إيجابية» في القضايا العالمية مثل «تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديموقراطية».

تونس تستضيف القمة بعد تأجيلها مرتين

وتستضيف تونس القمة بعد تأجيلها مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديموقراطية رائدة في العالم العربي.

رأى الخبير السياسي الفرنسي فينسان جيسار أن انعقاد القمة يعدّ «نجاحًا» لسعيّد لأنه «سيخرجه من عزلته موقتا على الأقل». وأضاف «إنه نوع من التقاط أنفاس وتهدئة في علاقاته مع شركائه الغربيين الرئيسيين.. سيوظّف هذا الحدث لإضفاء الشرعية على تحوّل سلطوي يُنتقد بشدة» من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية المعارضة.

وقال المنسق العام للقمة محمد الطرابلسي إن هذه الاجتماعات تمثل «اعترافاً بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية وبدبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي»، وهي فرصة «لتعزيز التعاون الاقتصادي».