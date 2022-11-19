البيان الختامي: قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ يدينون الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في بيانهم الختامي السبت أن «معظمهم» يدينون هذه الحرب، مضيفين بذلك صوتهم إلى الضغط الدولي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وبعد يوم ونصف اليوم من المحادثات في بانكوك، اتفق الأعضاء الـ21 في المنتدى على بيان مشترك ينتقد النزاع والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

إدانة الحرب في أوكرانيا

وقال القادة الدول الـ21 الأعضاء في المنتدى وبينها روسيا والصين إن «معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي». ووافقت على النص كل الدول بما فيها روسيا والصين التي امتنعت عن إدانة غزو أوكرانيا.

- منتدى آسيا والمحيط الهادئ: الحرب في أوكرانيا تفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي

- كامالا هاريس تنوب عن جو بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

وقال البيان إنه «كانت هناك وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات»، مكررا بذلك وبحرفيته موقفاً صدر في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قبل أيام.

تأثير النزاع الأوكراني على النمو الاقتصادي والتضخم وسلاسل التوريد

وعبرت دول «أبيك» في بيانها عن أسفها لتأثير النزاع الأوكراني على النمو الاقتصادي والتضخم وسلاسل التوريد والطاقة والأمن الغذائي. وانتهزت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرصة قمة مجموعة العشرين لتوسيع التحالف ضد الغزو الروسي.

وفي مواجهة الصعوبات على الأرض في أوكرانيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمتي مجموعة العشرين وأبيك وأرسل وزير خارجيته إلى بالي ونائب رئيس الوزراء إلى بانكوك. من جهة ثانية، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت، أنّ قادة آسيا والمحيط الهادئ سيجتمعون في نوفمبر 2023 في سان فرانسيسكو، حيث سيكون المناخ في قلب المناقشات.

ويأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن أستراليا تأمل في استضافة قمة 2026 لمؤتمر الأطراف، فيما يُنظر إلى بلاده على أنها لا تؤدي دورًا فاعلاً في التحوّل البيئي.