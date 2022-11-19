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رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في زيارة غير معلنة لكييف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 04:16 مساء
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في زيارة غير معلنة لكييف
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك خلال لقاء زيلنيسكي في كييف. (الإنترنت)
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وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.

وكتب زيلينسكي على تلغرام «منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى»، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك. وأضاف «خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي»، وأضاف «خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي»، وفق «فرانس برس».

«الأمن الغذائي»
وقال سوناك في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: «سنواصل دعم أوكرانيا. سنقدم 50 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا لمواجهة الضربات الجوية الروسية». وأكد المسؤول البريطاني على «العمل لإعادة بناء محطات الكهرباء والمشافي، وسنقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا».

من جانبه قال زيلينسكي إن «الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا»، لافتا إلى أنه بحث مع سوناك مسألة «الأمن الغذائي».

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