كيم يصطحب ابنته فى تجربة لإطلاق صاروخ بالستي

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، برفقة ابنته التي قدمها للعالم للمرة الأولى، في رسالة نشرتها السبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وفي أجواء من التوتر المتصاعد، أكد الزعيم الكوري الشمالي أيضًا أنه سيستخدم القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدلى الزعيم الكوري الشمالي، بهذا التصريح بعد إشرافه الجمعة وإلى جانبه ابنته، على إطلاق صاروخ «هواسونغ-17» بنجاح، فيما قال مجلس الأمن الدولي السبت إنه سيجتمع الإثنين لبحث الوضع.

«نظام الأسلحة الاستراتيجية الجديد جدير بالثقة»

وفي خطوة نادرة جدًا، أشارت الوكالة إلى عائلة كيم، وقالت إنه توجه «مع ابنته وزوجته المحبوبتين» إلى موقع إطلاق الصاروخ، ويظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم، مبتهجًا يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة بيضاء وحذاءً أحمر.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة «بنجاح».

وعلقت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية على أن «اختبار الإطلاق أكد بوضوح أن نظام الأسلحة الاستراتيجية الرئيسي الجديد جدير بالثقة».

وقال خبراء إنه من النادر جدا أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم، وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته.

- كيم يتوعد باستخدام أسلحة نووية

ومنذ أعلن كيم في سبتمبر أن كوريا الشمالية كرست رسميا سياسة تجعل من وضعها النووي أمرا «لا رجعة فيه»، عززت واشنطن التعاون الأمني الإقليمي، بما في ذلك عبر إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتبحث عن طرق لتعزيز الحماية التي توفرها لسيول وطوكيو.

وأجرت سيول وواشنطن، أكبر مناورات جوية مشتركة في تاريخهما أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، فيما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان «أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم (السبت)، تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية»، لكن كوريا الشمالية ترى في عروض القوة هذه تدريبات عامة على غزو أراضيها أو محاولة للإطاحة بالنظام، وقد وصفها كيم بأنها «مناورات حرب عدوانية هستيرية»، وتعهد بالرد «بحزم وبأسلحة نووية على الأسلحة النووية ومواجهة شاملة بلا رحمة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

أقوى اختبار أجرته كوريا الشمالية

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الوطنية إن الصاروخ حلق على «ارتفاع 6040.9 كيلومتر كحد أقصى وقطع مسافة 999.2 كيلومتر»، قبل أن «يهبط بدقة في المنطقة المحددة مسبقا» في بحر الشرق أو بحر اليابان.

وتقديرات المسافة والارتفاع التي قدمتها سيول وطوكيو الجمعة، هي أقل قليلاً من تلك الخاصة بالصواريخ البالستية العابرة للقارات التي أطلقتها بيونغ يانغ في 24 مارس، ويبدو أنها أقوى اختبار أجرته كوريا الشمالية على الإطلاق.

وكانت كوريا الشمالية ذكرت في 24 مارس الماضي، أنها اختبرت صاروخ هواسونغ -17، وهو من بين أقوى الأسلحة في بيونغ يانغ، وأطلق عليه المحللون العسكريون اسم «الصاروخ الوحش»، لكن سيول شككت في هذا التأكيد، وقال محللون هذه المرة إن التجربة بدت ناجحة.

سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية

ورأى الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية جوزيف دمبسي لوكالة «فرانس برس»، أن عملية «الإطلاق هذه مهمة لأنها أول اختبار ناجح» على الأرجح لهذا الصاروخ.

وأطلقت بيونغ يانغ في مطلع نوفمبر الجاري، سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية، سقطت إحداها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وشهد الثاني من نوفمبر إطلاق 23 صاروخا كوريا شماليا، أي عدد أكبر من كل الصواريخ التي أطلقت في العام 2017، عندما تبادل الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب التهديدات برد نووي.

وفي سبتمبر وأكتوبر، أطلقت بيونغ يانغ وابلًا من القذائف حلقت واحدة منها فوق اليابان، للمرة الأولى مرة منذ خمس سنوات.

وترى المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سو كيم، في تجربة إطلاق الصاروخ الجمعة دليلا على «استمرار برنامج أسلحة نظام كيم الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من بقائه واستمرارية حكم عائلته».

وقالت المحللة التي تعمل حاليا في مؤسسة «راند كوربوريشن»، لـ«فرانس برس»، إن وجود ابنة كيم «يجيب كذلك جزئيا على الأسئلة المتعلقة بالخلافة»، مضيفة «رأينا الجيل الرابع من أسرة كيم بأم بأعيننا. ابنته - بالإضافة إلى أشقائها المحتملين الآخرين - فإن والدها سيعدها بالتأكيد» للخلافة.