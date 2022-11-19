فنلندا تعتبر طلب الانضمام إلى حلف الأطلسي الخطوة الطبيعية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم السبت، أن طلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، هو الخطوة الطبيعية، التي يجب اتخاذها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتغييرات «الجذرية» في البيئة الأمنية الناتجة عن الحرب.

وتخلّت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري، وسارعتا للتقدم لتصبحا أعضاء في حلف ناتو في مايو الماضي، في أعقاب الحرب الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال هافيستو في مؤتمر «حوار المنامة» السنوي في البحرين، إن قرار البلدين التقدم بطلب لعضوية حلف ناتو هو نتيجة للتغيير الجذري في بيئتنا الأمنية، مضيفا «التقدم بطلب للحصول على عضوية ناتو (..) هو الخطوة الطبيعية التي يتوجب علينا أن نتخذها».

وصادقت جميع الدول الأعضاء الثلاثين في حلف ناتو باستثناء المجر وتركيا على انضمام السويد وفنلندا، ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة بالإجماع.

«خيار ناتو» مع تغير البيئة الأمنية

وقال الوزير الفنلندي، إن بلاده أعلنت قبل سنوات عما يسمى بـ«خيار ناتو»، والذي ينص على أنه «إذا تغيرت بيئتنا الأمنية بشكل كبير، فإننا نعتبر أعضاء في ناتو»، مضيفا «ما الذي يمكن أن يكون تغييرا أكثر دراماتيكية من هجوم جار على بلد يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة؟».

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وكانت فنلندا أعلنت الجمعة، عن خطة لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا، بما في ذلك بناء سياج بطول 200 كيلومتر.

وقالت الوكالة الحدودية إن نحو 200 كيلومتر من الحدود البالغ طولها 1300 كيلومتر، سيجري تسييجها بتكلفة حوالي 394 مليون دولار.