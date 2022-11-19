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طهران ترفض صمت المجتمع الدولي على الهجمات الدامية في مدن إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 01:52 مساء
طهران ترفض صمت المجتمع الدولي على الهجمات الدامية في مدن إيرانية
مارة في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران، 11 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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نددت طهران، اليوم السبت، بـ«صمت» المجتمع الدولي بعد هجمات دامية شهدتها عدة مدن إيرانية وأدت إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما وصفت الحكومة تلك الهجمات بأنها أعمال «إرهابية»، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا التنديد مع استمرار التظاهرات في أنحاء إيران، وهي التي اندلعت على إثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.

وأميني هي شابة كردية توفيت عن عمر 22 عامًا بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

اتهامات للخارج بالتحريض على التظاهرات
وتتهم طهران التي تعتبر معظم هذه التظاهرات أعمال شغب قوات خارجية بالوقوف وراء حركة الاحتجاج في محاولة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، إن «الشعب الإيراني والمجتمع الدولي شهدا في الأيام الأخيرة أعمالًا إجرامية من قبل مجموعة من الإرهابيين لا تعرف الرحمة ضد المواطنین الأبریاء والمدافعین عن أمن إیران في مدن: إیذة وأصفهان ومشهد».

وأضافت الوزارة أن «الصمت المتعمّد للمروّجين الأجانب للفوضى والعنف في إيران، في مواجهة العمليات الإرهابية.. ليس له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين وتعزيز الإرهاب في العالم».

10 قتلى في هجومين
وقُتل عشرة أشخاص الأربعاء الماضي، بينهم امرأة وطفلان، إضافة إلى ضابط في الشرطة، خلال هجومين منفصلين في إيذه (جنوب غرب) وأصفهان (وسط)، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية ومصدر طبي.

وعزت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الهجوم في إيذة إلى «إرهابيين».

وفي مشهد (شمال شرق)، قُتل اثنان من أفراد قوات الباسيج شبه العسكرية طعنًا الخميس، أثناء محاولتهما التدخل ضد «مثيري الشغب»، بحسب وكالة إرنا، وأعلن جهاز السلطة القضائية، السبت، عن اعتقال المنفّذ المفترض للهجوم.

وقالت وزارة الخارجية: «من واجب المجتمع الدولي.. إدانة الأحداث الإرهابية الأخيرة في طهران».

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