المفاوضات تتواصل في «كوب 27» لمحاولة الخروج من المأزق

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، السبت، مفاوضات صعبة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، الذي مُدِّد ليوم واحد على الأقل، في غياب الاتفاق على نقاط خلافية عدة، بدءا بتمويل الأضرار الناجمة من التغيُّر المناخي التي تتكبّدها الدول النامية.

وعقد مفاوضو نحو 200 دولة مجتمعين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، اجتماعات ومباحثات ثنائية طوال ليل الجمعة السبت في محاولة للتقدّم على صعيد النقاط الشائكة مثل مصير الطاقة الأحفورية أو التعويض على الأضرار الحاصلة جراء التغير المناخي فيما بات يعرف بملف «الخسائر والأضرار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووعدت الرئاسة المصرية للمؤتمر التي انتقدت التأخّر الحاصل في هذه المفاوضات المعقّدة، الجمعة بتولّي زمام المبادرة.

«الاتفاق ليس في متناول اليد»

وحضّ رئيس «كوب27» وزير خارجية مصر سامح شكري، الأطراف على تكثيف الجهود في المفاوضات.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشير الجمعة إن «الاتفاق ليس بالضرورة في متناول اليد».

وأكّد مانويل بولغار-فيدال من الصندوق العالمي للطبيعة، ضرورة «تكثيف المفاوضات سريعا. لا يمكن ترك هذا العدد من مواضيع التفاوض من دون نتيجة حتى المؤتمر المقبل».

ومن أكثر المسائل تعقيدًا مسألة «الخسائر والأضرار»، التي لا تزال في صلب النقاشات بعد الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها باكستان ونيجيريا، وتطالب دول الشمال بإنشاء صندوق خاص لتعويض هذه الأضرار.

الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحًا قدمته الرئاسة المصرية لقمة المناخ

لكن صباح السبت، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحًا قدمته الرئاسة المصرية لقمة المناخ «كوب27»، معتبرًا أنه «غير مقبول»، لأنه سيعرض الالتزامات السابقة بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار للتشكيك.

وقال مسؤول في وزارة انتقال الطاقة الفرنسية لوكالة «فرانس برس»، «في هذه المرحلة، تشكك الرئاسة المصرية في المكاسب التي تحققت في غلاسكو بشأن خفض الانبعاثات»، في إشارة إلى نتائج مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» العام الماضي، مؤكدًا أن «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

- سامح شكري: الغالبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «متوازنا»

فيما أكد سامح شكري، أن «الغالبية العظمى» من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ «متوازنة» بعدما انتقدها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الخارجية المصري للصحفيين بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ، أن «الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوازنًا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل، توصلًا إلى توافق».