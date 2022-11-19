مقتل رجلي إطفاء في اصطدام طائرة ركاب بشاحنة عند إقلاعها في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط

اصطدمت طائرة ركاب عند إقلاعها بسيارة إطفاء في مطار ليما الدولي، الجمعة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومقتل اثنين من رجال الإطفاء، كما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت شركة «ليما إيربورت بارتنرز» المشغلة لمطار خورخي تشافيز، إنها «تأسف بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرقة الإطفاء الجوية التابعة لها في الحادث الذي وقع بين سيارة إطفاء وطائرة في الرحلة إل آيه 2213، من ليما إلى خولياكا» الواقعة بالقرب من الحدود مع بوليفيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرح في الحادث أيضا مسعف كان في سيارة رجال الإطفاء، حسب المسؤول الأمني أوريليو أوريليانا، موضحا أنه «في حالة حرجة بسبب إصابة في الرأس».

وعلقت العمليات في صالة الوصول الجوية الرئيسية في البلاد حتى الساعة 13.00 (18.00 ت غ) السبت، حسب الشركة نفسها.

من جهتها، أكدت شركة الطيران «لاتام» التي تسيّر هذه الرحلة الداخلية، أنه «لم يفقد أي من الركاب أو أفراد الطاقم حياته»، فيما كانت الطائرة تقل 100 راكب وراكبين وطاقما من ستة من أفراد.

وعبر المدير العام لشركة لاتام في البيرو، مانويل فان أورد، في مؤتمر صحفي بالمطار، عن استغرابه من وجود رجال إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحًا أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي.

إثبات الوقائع قبل توجيه اتهامات

وقال «لم يجر الإبلاغ عن حالة طوارئ في الرحلة التي كانت في أفضل ظروف للإقلاع، وكان لديه الإذن للإقلاع، ووجد شاحنة على المدرج لا نعرف ماذا كانت تفعل هناك».

وأكدت وزارة النقل أيضا «وقوع حادث على مدرج مطار خورخي تشافيز»، وقالت «بعد موت رجلي من فريق الإطفاء الجوي وجرح (مسعف)، يسعى مكتب المدعي العام لإثبات الوقائع قبل توجيه اتهامات محتملة بالقتل والتسبب بجروح».

من جهتها، ذكرت الشركة المشغلة للمطار أن «فرقها تقدم الرعاية اللازمة لجميع الركاب وهم في صحة جيدة»، مضيفة «نحقق أيضا لتحديد اسباب الحادث».

وقال رجال الإطفاء في ليما إن الإبلاغ عن الحادث جرى في الساعة 15.25 (20.25 ت غ)، وجرى نشر أربع سيارات إسعاف ووحدات إنقاذ.

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وتظهر لقطات صورها شهود على الحادث، وبثتها قنوات تلفزيونية الطائرة التي قالت مواقع تتبع الرحلات الجوية، إنها من طراز «إيرباص آيه 320»، وهي تنطلق بأقصى سرعة للإقلاع ثم تصطدم بشاحنة تمر بسرعة وتقطع الطريق أمامها.

وبما أن معدات الهبوط تضررت، واصلت الطائرة مسارها واحتكت بالمدرج بجناحها اليمنى، مما تسبب بإطلاق شرارات، وعندما توقفت، انبعث دخان كثيف منها واشتعلت نيران.

وألغي عدد من الرحلات الجوية بينما جرى تحويل رحلات أخرى إلى مطار بيسكو الواقع على بعد 250 كلم جنوب ليما، كما سُجِّل اضطراب في الرحلات الدولية ولا سيما مع أميركا الشمالية، إذ إن ليما تعد منصة مهمة لحركة النقل في المنطقة.