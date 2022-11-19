واشنطن وحلفاؤها يدينون تقدم مسلحي «23 مارس» في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا، في بيان الجمعة، أنها «تدين بشدة» تقدم مسلحي حركة «23 مارس» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعتهم إلى «الانسحاب فورًا» و«وقف الأعمال العدائية».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مشترك، مع المبعوثين البلجيكي والفرنسي والبريطاني إلى منطقة البحيرات العظمى، إن «استئناف العنف منذ 20 أكتوبر، بما في ذلك داخل وحول بلدات روتشورو وكيوانجا ورومانغابو وكيبومبا، يقوض جهود السلام ويفاقم انعدام الأمن والمعاناة الإنسانية» في المنطقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعت الأطراف إلى المشاركة في جلسة جديدة من محادثات السلام، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيروبي، وقالت إنه «يجب إنهاء أي دعم لأطراف مسلحة غير تابعة للسلطة بما في ذلك كل الدعم الخارجي لحركة 23 مارس».

التوتسي يعودون إلى القتال

وكانت حركة أفراد التوتسي السابقة عادت إلى القتال في نهاية العام الماضي، واستولت على بوناغانا على الحدود مع أوغندا، في يونيو، وبعد هدوء استمر أسابيع استأنفت في 20 أكتوبر هجومها، ووسعت إلى حد كبير الأراضي التي تسيطر عليها.

وأعلنت مجموعة شرق أفريقيا، أن محادثات جديدة للسلام يفترض أن تبدأ في 21 نوفمبر في نيروبي، لكن لم يجر تحديد المشاركين حتى الآن.

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وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة «23 مارس»، وهو ما أشار إليه خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة.

وتنفي كيغالي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية، منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 في رواندا.