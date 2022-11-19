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مقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 09:49 صباحا
مقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور
سجن سييرا سينترو نورتي كوتوباكسي في لاتاكونغا في جنوب الإكوادور، 3 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قتل عشرة أشخاص على الأقل، الجمعة، فى صدامات في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، على ما ذكرت مصادر رسمية.

وقالت إدارة السجن في رسالة بعثتها على تطبيق «واتس آب»، إن «هناك عشر وفيات مؤكدة» في سجن بيتشينتشا، وفق وكالة «فرانس برس».

وصرح المسؤول عن الأمن في كيتو الجنرال فيكتور هيريرا، للصحفيين، بأن السجناء الذين قتلوا لا تظهر عليهم إصابات بأعيرة نارية أو بالسكين وقضوا «خنقًا على ما يبدو»، مؤكدًا أن قوات الأمن سيطرت على الوضع.

مروحية تحلق فوق السجن
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة في تغريدة أن مكتب المدعي العام «سيفتح تحقيقًا».

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مروحية تحلّق فوق السجن الواقع شمال العاصمة.

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تأتي أعمال العنف هذه بعد ساعات قليلة من نقل سلطات السجن زعيم عصابة يُدعى بيرموديز، من هذا السجن إلى آخر يخضع لحراسة مشددة في مدينة غواياكيل الساحلية، كما نُقل زعيم عصابة آخر في نفس اليوم من سجن آخر إلى غواياكيل.

«لن نهاب عصابات المخدرات»
ونشر الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو صورًا للعملية، معلنًا صباح السبت، إجراء العزل الذي يستهدف الساعين إلى «خلق الفوضى».

وبعد الصدامات الدامية، الجمعة، كتب لاسو في تغريدة «نحذر من أننا لن نهاب عصابات المخدرات، وسيواجهون الآن صرامة القانون»، ونشر صورة للمسجونين مرفقة برسالة «عملية ناجحة».

وتشهد السجون في جميع أنحاء البلاد أعمال عنف متكررة بين العصابات المتناحرة.

وسُجلت منذ فبراير 2021، ثماني مجازر في هذه السجون، قُتل فيها 400 نزيل، معظمهم قطعت أطرافهم وحُرقوا.

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