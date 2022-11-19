كيم يتوعد باستخدام أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون رد بيونغ يانغ حازمًا وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية السبت.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ: «سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة»، وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، أمس الجمعة.

وفي وقت مبكر الجمعة، أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات

وقال مسؤول دفاعي إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية: «تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات»، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات لم يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، بعدما وصف في وقت سابق هذا الأمر بأنه «انتهاك وقح» لقرارات الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، «بقدر ما كان الأمر مثيرًا للقلق، نرى أن إطلاق (الصاروخ) لم يكن تهديدًا للأراضي» الأميركية، وعبر صاروخ بيونغ يانغ حوالي ألف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخًا قادرًا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.



وقال مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في جولتها الأسيوية: «سيكون ذلك بالتأكيد جزءًا من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنًا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية»، وفق وكالة «فرانس برس».