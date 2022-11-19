Atwasat

كيم يتوعد باستخدام أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 08:29 صباحا
كيم يتوعد باستخدام أسلحة نووية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون رد بيونغ يانغ حازمًا وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ: «سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة»، وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، أمس الجمعة.

وفي وقت مبكر الجمعة، أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات
وقال مسؤول دفاعي إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية: «تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات»، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات لم يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، بعدما وصف في وقت سابق هذا الأمر بأنه «انتهاك وقح» لقرارات الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، «بقدر ما كان الأمر مثيرًا للقلق، نرى أن إطلاق (الصاروخ) لم يكن تهديدًا للأراضي» الأميركية، وعبر صاروخ بيونغ يانغ حوالي ألف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخًا قادرًا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.

وقال مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في جولتها الأسيوية: «سيكون ذلك بالتأكيد جزءًا من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنًا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب

تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي

إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد
مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب

مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»

مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس

اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيان ختامي: معظم أعضاء منتدى «أبيك» يدينون الحرب في أوكرانيا
بيان ختامي: معظم أعضاء منتدى «أبيك» يدينون الحرب في أوكرانيا
سيول تعلن إعادة نشر القاذفة الأميركية «بي-1بي» في شبه الجزيرة الكورية
سيول تعلن إعادة نشر القاذفة الأميركية «بي-1بي» في شبه الجزيرة ...
مقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور
مقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور
«تشكيك غير مقبول».. الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا لرئاسة «كوب27» بشأن الانبعاثات
«تشكيك غير مقبول».. الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا لرئاسة «كوب27» ...
الاتحاد الأوروبي: عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ أفضل من «اتفاق سيئ»
الاتحاد الأوروبي: عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ أفضل من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
المفاوضات تتواصل في «كوب 27» لمحاولة الخروج من المأزق
المفاوضات تتواصل في «كوب 27» لمحاولة الخروج من المأزق...
مقتل رجلي إطفاء في اصطدام طائرة ركاب بشاحنة عند إقلاعها في البيرو
مقتل رجلي إطفاء في اصطدام طائرة ركاب بشاحنة عند إقلاعها في ......
واشنطن وحلفاؤها يدينون تقدم مسلحي «23 مارس» في الكونغو الديمقراطية
واشنطن وحلفاؤها يدينون تقدم مسلحي «23 مارس» في الكونغو ......
الاتحاد الأوروبي: عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ أفضل من «اتفاق سيئ»
الاتحاد الأوروبي: عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ أفضل ......
«تشكيك غير مقبول».. الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا لرئاسة «كوب27» بشأن الانبعاثات
«تشكيك غير مقبول».. الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا لرئاسة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط