إدارة بايدن تؤكد أنها لن «تسيّس» القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد البيت الأبيض أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تُسيّس القضاء، وذلك بعد إعلان وزارة العدل مدّعيا مستقلا مهمّته الإشراف على تحقيقات جنائيّة تطال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الجمعة، «لم نتدخّل في هذا الأمر.. لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة»، مضيفة: «الرئيس كان واضحا جدا. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعدما وصف ترامب تعيين مدع مستقل للتحقيق معه بالقرار «المسيس» وغير العادل، في حين رد البيت الأبيض بالتأكيد أن بايدن لم يكن على علم مسبق بالأمر.