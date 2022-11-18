خروج نصف شبكة الطاقة الأوكرانية عن الخدمة جراء الضربات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة أن «حوالى نصف البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا خرجت عن الخدمة» جراء سلسلة ضربات روسية استهدفتها منذ مطلع أكتوبر.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن «حوالى نصف نظام الطاقة التابع لنا خرج عن الخدمة»، داعيا الاتحاد الأوربي الى تقديم «المزيد من الدعم» في مواجهة هذا الوضع، وفق وكالة «فرانس برس».

الكرملين يوضح أسباب معاناة المدنيين في أوكرانيا

ويوم الخميس، اعتبر الكرملين أن معاناة المدنيين في أوكرانيا الذين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء بعد القصف الروسي للبنى التحتية للطاقة، هي «نتيجة» لرفض كييف التفاوض مع موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه ملايين الأوكرانيين «هذا نتيجة عدم رغبة الجانب الأوكراني في حلّ المشكلة، وبدء مفاوضات، ورفضه السعي البحث عن أرضية مشتركة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».