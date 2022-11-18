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جنازات غاضبة تثير احتجاجات جديدة في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 07:19 مساء
جنازات غاضبة تثير احتجاجات جديدة في إيران
إيرانيون يشاركون في جنازة في مدينة إيذة الواقعة في جنوب غرب البلاد، 18 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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أشعلت جنازات إيرانيين، بينهم فتى، تقول عائلاتهم إنهم قتلوا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات ضد المتظاهرين، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للنظام في إيران.

وتواجه السلطة في إيران بقيادة آية الله علي خامنئي أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، على أثر وفاة الشابة مهسا أميني، حسب وكالة «فرانس برس».

وردّت السلطات على هذه الاحتجاجات بحملة قمع أدّت إلى مقتل 342 شخصاً، وفقاً لمنظمة حقوقية، بينما حُكم على عدد من الأشخاص بالإعدام، واعتُقل الآلاف.

مقتل عشرة من عناصر الأمن
وقُتل عشرة عناصر من القوى الأمنية الإيرانية بين شرطة وجنود وباسيج وحرس ثوري، منذ الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية قالت إنهم قتلوا طعناً أو بإطلاق الرصاص.

وتأتي الاضطرابات وسط اهتمام شديد بكيفية تصرّف المنتخب الإيراني في مونديال قطر لكرة القدم، حيث من المقرّر أن يخوض مباراته الأولى أمام إنكلترا الاثنين.

ونزل مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة إيذة في جنوب غرب إيران خلال جنازة كيان بيرفالاك البالغ تسع سنوات، وفق صور نشرتها وكالة أنباء «إيسنا».

وقالت والدته خلال مراسم الجنازة إن كيان أصيب الأربعاء برصاص قوات الأمن علماً بأنّ مسؤولين إيرانيين شدّدوا على أنه قتل في هجوم «إرهابي» نفذته جماعة إرهابية.

وتُسمع والدته وهي تقول خلال المراسم «اسمعوا مني كيف حصل إطلاق النار، كي لا يسعهم القول إنه قتل على يد إرهابيين لأنهم يكذبون»، بحسب التسجيل الذي نشره المرصد 1500تصوير.

إحراق منزل الخميني
وفي تسجيل آخر نشره المرصد «1500تصوير» يُسمع متظاهرون وهم يهتفون "الموت لخامنئي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

وقالت مواقع إعلامية معارضة خارج إيران إن قاصرا آخر هو سبهر مقصودي (14 عاما) قتل بالرصاص في ظروف مماثلة في إيذة الأربعاء. وكثيرا ما تحوّلت جنازات إلى تظاهرات في حركة الاحتجاج.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني إن سبعة أشخاص دُفنوا، بينهم فتى عمره تسعة أعوام، مضيفاً أنهم قتلوا على أيدي «إرهابيين» كانوا على متن دراجات نارية.

وأضرم متظاهرون النار في منزل أجداد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في مدينة خمين الواقعة غرب البلاد، وفقا لصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقّقت الوكالة الفرنسية من صحتها.

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