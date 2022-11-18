بولندا ترفض مشاركة الوفد الروسي في محادثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت بولندا السماح لوفد روسي بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأول من ديسمبر في لودز بوسط البلاد، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية الجمعة لفرانس برس. وردا على سؤال لفرانس برس عما إذا كانت وارسو قد رفضت دخول الوفد الروسي، اكتفى لوكاس جاسينا بقول «نعم».

ويوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن خبراء أوكرانيين وصلوا إلى بولندا للمشاركة في التحقيق الهادف إلى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسفر سقوطه في بولندا عن مقتل شخصين. وكتب دميترو كوليبا على «تويتر»: «خبراؤنا وصلوا الى بولندا. نأمل ان يصلوا سريعا اإلى مكان» الحادث «بالتعاون مع قوات النظام البولندية».

- زيلينسكي حول سقوط صاروخ في بولندا: لا أعرف ماذا حدث

وبعدما كان قد اتهم روسيا بالوقوف وراء الحادث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه لا يعرف ماذا حدث في بولندا، حيث سقط صاروخ الثلاثاء الماضي.