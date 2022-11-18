واشنطن تدعو بكين لـ«استخدام نفوذها» لدى كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

ستطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.



وقال مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في جولتها الآسيوية «سيكون ذلك بالتأكيد جزءا من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية»، وفق وكالة «فرانس برس».

صاروخ كوري شمالي

وفي وقت مبكر الجمعة، أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقال مسؤول دفاعي لوكالة «فرانس برس» إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية «تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات»، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول إطلاقا».