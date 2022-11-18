بعدما أدانت إطلاق الصاروخ.. موسكو تتهم واشنطن بـ«اختبار صبر» بيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة بـ«اختبار صبر» بيونغ يانغ بعد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات كوري شمالي سقط قبالة اليابان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة الأنباء «ريا نوفوستي» الرسمية إن موسكو تبقى «وفية للبحث عن حل دبلوماسي» لشبه الجزيرة الكورية لكن «الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة (...) تفضل مسارا مختلفا (...) كما لو أنها تختبر صبر بيونغ يانغ»، وأضاف: «نحن نراقب الوضع بقلق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحات ريابكوف بعد أن دانت الولايات المتحدة «بشدة» ما وصفته بأنه «تجربة صاروخ بالستي بعيد المدى» أطلقته كوريا الشمالية، وقالت اليابان أن مداه كاف لضرب القارة الأميركية.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون، إن «هذا الاطلاق يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة»، وأكدت في بيان نقلته «فرانس برس»، أن الرئيس جو بايدن وفريقه «سيواصلان مشاورات وثيقة مع الحلفاء والشركاء».