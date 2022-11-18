صاروخ كوري شمالي يسقط داخل المنطقة البحرية الخالصة لليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، ما يُشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقال مسؤول دفاعي لوكالة «فرانس برس» إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية «تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات»، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول إطلاقا».

وقال كيشيدا «الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو»، واصفا عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها «غير مقبولة إطلاقا»، ومشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.