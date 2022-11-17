خبراء أوكرانيون يصلون بولندا للمشاركة في تحقيق حادث الصاروخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، الخميس، أن خبراء أوكرانيين وصلوا إلى بولندا للمشاركة في التحقيق الهادف إلى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسفر سقوطه في بولندا عن مقتل شخصين.

وكتب دميترو كوليبا على «تويتر»: «خبراؤنا وصلوا الى بولندا. نأمل ان يصلوا سريعا اإلى مكان» الحادث «بالتعاون مع قوات النظام البولندية»، حسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي حول سقوط صاروخ في بولندا: لا أعرف ماذا حدث

وبعدما كان قد اتهم روسيا بالوقوف وراء الحادث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه لا يعرف ماذا حدث في بولندا، حيث سقط صاروخ الثلاثاء الماضي.