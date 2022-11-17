بايدن: بيلوسي مدافعة شرسة عن الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بنانسي بيلوسي، مؤكدًا في بيان أنها «مدافعة شرسة عن الديمقراطية»، وذلك بعدما أعلنت أنها ستتخلى عن منصبها كرئيسة ديمقراطية لمجلس النواب.

وقال بايدن إنها «حمت ديمقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير» 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي «رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

بيلوسي تتخلى عن زعامة الديمقراطيين

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي، نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي (82 عامًا) التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأميركية منذ عقدين: «لن أترشح للإدارة الديمقراطية في الكونغرس المقبل»، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.

ونجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وفق توقعات وسائل إعلام، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين ويؤدي إلى انقسام السلطة في الكونغرس.