إيران تعلق على قرار إدانتها من وكالة الطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت إيران، الخميس، أن القرار الذي تبناه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية منددًا بعدم تعاونها، قد يؤثر في تعاون طهران مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال محسن ناظري أصل ممثل إيران الدائم لدى الوكالة كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية «نعتبر أن هذا القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة (...) إنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الأمة الإيرانية».

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وتبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، في فيينا، قرارًا يندد برفض إيران التعاون. ونص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت عليه 26 دولة عضوًا في الوكالة من أصل 35.

ويأمر القرار إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.