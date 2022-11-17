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أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة على روسيين وأوكراني متهمين بإسقاط طائرة ماليزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 05:34 مساء
أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة على روسيين وأوكراني متهمين بإسقاط طائرة ماليزية
مقر المحكمة العليا الهولندية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قضت محكمة هولندية بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص رجال غيابيا، بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها «إم اتش 17» فوق أوكرانيا في العام 2014 وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي.

وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن «المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة» على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين أدينوا باالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبرأت المحكمة متهما رابعا في الحادث الذي أسفر عن مقتل 298 راكبا وطاقم الطائرة.

ودين الروسيان والأوكراني بالقتل وبأداء دور في إسقاط طائرة، في حين تمت تبرئة الروسي أوليغ بولاتوف، بحسب رئيس المحكمة هندريك ستينهويس.

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