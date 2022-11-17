«فرانس برس»: فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «فرانس برس»، مساء الأربعاء، بأن الجمهوريين حسموا الفوز بأغلبية مجلس النواب الأميركي.

ويمهد هذا الفوز الطريق لحكومة منقسمة لمدة عامين مع سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على مجلس الشيوخ. كما يمنح الانتصار الجمهوريين القدرة على كبح جماح أجندة بايدن.

واختار الجمهوريون الثلاثاء كيفن مكارثي زعيمًا لهم في مجلس النواب، ما يجعله في موقع متقدم ليصبح رئيسًا للمجلس.

وانتخب الجمهوريون بالاقتراع السري مكارثي النائب البالغ 57 عامًا من كاليفورنيا والعضو البارز في القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ عام 2014.