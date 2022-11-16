الجيش الأميركي: أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، الأربعاء، من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا مثل غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي: «أعتقد أن (القرار) سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيًا، خطأ جيوسياسيًا، خطأ استراتيجيًا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأول أمس الإثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يعتقد أن لدى الصين خططا «وشيكة» لغزو تايوان، وذلك خلال تقييم متفائل له لمحادثاته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.