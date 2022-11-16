«البيت الأبيض» يؤيد فرضية أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أوكراني.. وزيلينسكي يتهم روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا. وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة «لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية».

وحضّ زيلينسكي الصين على عدم دعم روسيا في غزوها لبلاده. وقال زيلينسكي في تصريح للتلفزيون الأوكراني «من المهم بالنسبة لنا ألا تختار الصين جانب روسيا»، مضيفا أنه لا يعارض عالما تهيمن عليه الصين والولايات المتحدة.

واشنطن تلقي باللوم على موسكو في الحادث

وأيّدت الولايات المتحدة الأربعاء فرضية وارسو بأن الصاروخ الذي سقط داخل بولندا أطلقته القوات الأوكرانية، لكنّ واشنطن ألقت باللوم على موسكو في الحادث، وفق «فرانس برس».

وقال البيت الأبيض في بيان «لم نر شيئا يتعارض مع فرضية الرئيس (أندريه) دودا بأن هذا الانفجار كان على الأرجح نتيجة صاروخ دفاع جوي أوكراني». وأضاف «من الواضح أن الجهة المسؤولة في نهاية المطاف عن هذا الحادث المأسوي هي روسيا التي أطلقت وابلا من الصواريخ على أوكرانيا».

زيلينسكي أعطى «مثالا سيئا»

وقالت الحكومة المجرية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعطى «مثالا سيئا» بقوله إن الصاروخ الذي قتل شخصين في قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا روسي.

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وقال غيرجيلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للصحفيين «في مثل هذا الموقف يتحدث زعماء العالم بمسؤولية» لكن «الرئيس الأوكراني، باتهامه الروس فورا، كان مخطئا. إنه مثال سيئ» مرحبا بالموقف الحذر لبولندا والولايات المتحدة.

استدعاء السفير البولندي

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لدى موسكو الأربعاء في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام «تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية» دون أن تذكر المزيد من التفاصيل

حق «الوصول الفوري» إلى موقع في بولندا

طلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق «الوصول الفوري» إلى موقع في بولندا سقط فيه الثلاثاء صاروخ رجّحت وارسو أن يكون مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة «أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة»، مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء «تقييم مشترك للحادثة».

الدفاعات الأوكرانية مصدر الصاروخ

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنه «من المرجح جدًا» أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

وفي بروكسل، عقد سفراء دول حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء اجتماعًا طارئًا بشأن سقوط الصاروخ، فيما أعلن الكرملين أن «لا علاقة له» بالأمر. وأكّد دودا لصحفيين أن «لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا».

وأضاف «من المرجّح جدًا أنه كان صاروخًا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني ... إنه على الأرجح حادث مؤسف»، معتبرًا أن اللائمة تقع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

البنتاغون يندد بالضربات الروسية في أوكرانيا

وندد البنتاغون يندد بالضربات الروسية في أوكرانيا، وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الأربعاء إن الهجمات الروسية على البنى التحتية لأوكرانيا تشكل «جرائم حرب» و«حملة إرهابية» بعد «خسارتها (موسكو) على كل الجبهات».

وأضاف ميلي «روسيا تختار استغلال وقتها في محاولة إعادة تنظيم صفوفها، وهي تفرض حملة إرهاب، وهي حملة من المعاناة القصوى للسكان المدنيين الأوكرانيين، بغية هزيمة الروح المعنوية الأوكرانية».