واشنطن تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الولايات المتحدة الأربعاء الهجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان في اليوم السابق متّهمة إيران بتنفيذه، في بيان صادر عن مستشار الأمن القومي جايك ساليفان.

وقال ساليفان «بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام مسيّرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

تعرّضت سفينة محمّلة بالوقود إلى هجوم قبالة عُمان الثلاثاء ما تسبّب بأضرار «طفيفة»، حسبما أعلنت الشركة المشغّلة والمملوكة لرجل أعمال إسرائيلي الأربعاء، مؤكّدة ان الهجوم لم ينجم عنه ضحايا أو تسرّب للوقود، فيما صرح مسؤول إسرائيلي ان الضربة «استفزاز إيراني».

مقذوف على بعد 150 ميلاً تقريبًا قبالة ساحل عُمان

وقالت شركة «ايسترن باسيفيك شيبينغ» ومقرّها سنغافورة إنّ السفينة «باسيفيك زيركون» أصيبت «بمقذوف على بعد 150 ميلاً تقريبًا قبالة ساحل عُمان»، مضيفة «نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث».

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وتابعت الشركة المملوكة من الملياردير الإسرائيلي ايدان عوفر «هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة ولكن لا يوجد تسرّب للوقود أو دخول للمياه. أولوياتنا هي ضمان الحفاظ على سلامة الطاقم والسفينة».

من جهته، قال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الضربة هدفها «تعكير أجواء» مونديال قطر، موضحًا أن «السفينة مملوكة جزئيًا لإسرائيل». وأضاف «أن طائرة مسيرة ايرانية من نوع شاهد 136 هي التي ضربت السفينة المحمّلة بالوقود، وهي من نوع الطائرات بدون طيار التي يبيعها الإيرانيون للروس لاستخدامها في أوكرانيا».

الضربة ترقى إلى «انتصار إيراني»

ونفى المسؤول التلميحات بأن الضربة ترقى إلى «انتصار إيراني» على إسرائيل. وأوضح المسؤول «إنها ليست ناقلة نفط إسرائيلية».

في العام الماضي، تعرّضت ناقلة النفط «أم/تي ميرسر ستريت» التي تشغلها شركة «زودياك ماريتايم» المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن، الى هجوم قبالة سلطنة عُمان. وأدى الهجوم لمقتل اثنين من أفراد طاقهما. واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته طهران.

غالبا ما تشهد المنطقة التي تمر بها مئات ناقلات النفط يوميا، حوادث بين البحرية الإيرانية والقوات الأميركية المتمركزة في قواعد في دول الخليج.