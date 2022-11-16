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ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي بحلول أواخر العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:02 مساء
ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي بحلول أواخر العام 2023
قوات تابعة للجيش الألماني. (الإنترنت)
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قرّرت ألمانيا إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بحلول أواخر العام المقبل، وفق ما أفاد مصدر حكومي الأربعاء.

وقال المصدر «بحلول أواخر العام 2023 على أبعد تقدير، سينهي الجنود الألمان مشاركتهم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، رسمياً، انتهاء العملية العسكرية التي تقودها بلاده في منطقة الساحل.

وقال ماكرون خلال زيارة لمدينة طولون جنوب شرق فرنسا، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.

«عملية برخان»، معطّلة
وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا».

وكانت العملية الفرنسية، التي أطلق عليها اسم «عملية برخان»، معطّلة، منذ فبراير، عندما قرّرت فرنسا سحب قواتها من مالي.

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وبلغ عدد القوات الفرنسية، في أوج المهمة، 5500 جندياً. وقد انطلقت العملية في 2013 بهدف وقف تقدم المسلحين الإسلاميين في مالي. واشتركت فيها دول أخرى هي النيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

انتشار واسع لجماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش
ولكن العملية اصطدمت بانتشار واسع لجماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتسببت الاشتباكات معها في تزايد الخسائر البشرية في صفوف القوات الفرنسية (58 قتيلاً)، ما دفع بقادة عسكريين وسياسيين في باريس إلى التشكيك في فعاليتها.

وتزايد العداء لفرنسا بين سكان دول الساحل المعنية بعملية برخان، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الأخبار المزيفة، في إذكاء الغضب الشعبي من وجود القوات الفرنسية، ما جعل العملية، في حساب الفرنسيين، «خطيرة وبلا فائدة».

وكان انقلاب 2020 في مالي، القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ اتهم قادته فرنسا بالتدخل في شؤون بلادهم، وطلبوا المساعدة الأمنية من مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية.

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