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وكالة الطاقة الذرية تأمل في زيارة إيران بحلول نهاية نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 07:09 مساء
وكالة الطاقة الذرية تأمل في زيارة إيران بحلول نهاية نوفمبر
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء عن أمله في الإبقاء على زيارة مقررة لإيران لمحاولة حلحلة ملف حساس، وذلك بعد تصريحات إيرانية أثارت شكوكا حولها.

وكان رافايل غروسي قد أفاد الأسبوع الماضي في تقرير عن لقاء سيعقد «بحلول نهاية نوفمبر» لمعالجة قضية ثلاث منشآت اكتُشفت فيها آثار يورانيوم رغم عدم تصريح إيران عن أنشطة نووية فيها، بحسب «فرانس برس».

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في وقت سابق الأربعاء أن الزيارة «حاليا... غير مطروحة على جدول الأعمال». ولدى سؤاله عن الموضوع، قال غروسي إن إيران لم تبلغه بإلغاء الاجتماع.

استئناف الحوار «في أسرع وقت ممكن»
وعلق خلال مؤتمر صحفي في اليوم الأول من الدورة الفصلية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا «نتمنى أن ينعقد هذا الاجتماع الفني. هناك شكوك وآمل أن يوضحها (الإيرانيون)». وأضاف مسؤول الهيئة الأممية «سيتفاقم الوضع إذا لم يتسن حتى عقد اجتماع فني بسيط، لكنني لا أريد التكهن»، داعيا إلى استئناف الحوار «في أسرع وقت ممكن».

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في مواجهة عدم إحراز تقدم بشأن هذا الملف المعلق منذ أشهر، قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) مشروع قرار مساء الثلاثاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين طهران لعدم تعاونها مع الهيئة الأممية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال إسلامي إن الدول الأربع «صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك أنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.

سياسة «الضغوط القصوى» والترويج للاتهامات
واعتبر المسؤول الإيراني أن «اعتماد سياسة الضغوط القصوى والترويج للاتهامات من قبل قوى الاستكبار (في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها) والصهاينة، هو من طبيعة مدمني العقوبات ومدمني هذه السياسة».

وبحسب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن مجلس المحافظين «يعرب عن قلقه العميق» إزاء هذه المشكلة التي لا تزال دون حلّ «بسبب عدم كفاية تعاون إيران».

ويضيف النص أن المجلس «يعتبر أنه من الضروري والملح» أن تقدم طهران دون تأخير «تفسيرات ذات صدقية فنية» حول وجود آثار لليورانيوم، وكذلك ضمان «الوصول إلى المواقع والمعدات» من أجل «جمع عينات».

مباحثات إحياء الاتفاق المبرم عام 2015
وأردف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «لقد رددنا على جميع مزاعم (...) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولو كانت نواياهم (الدول الغربية) جيدة وراغبة في مواصلة المفاوضات، لما كانوا تقدموا بمشروع قرار» ضد إيران.

مثّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع سبتمبر. أتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

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