«الأغذية العالمي»: دخول أول قافلة مساعدات إلى تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأغذية العالمي وصول أول قافلة مساعدات إلى إقليم تيغراي الأربعاء منذ التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين.

وأفادت الوكالة الأممية على تويتر «دخلت قافلة برنامج الأغذية العالمي للتو تيغراي في شمال غرب (إثيوبيا) عبر ممر قوندر للمرة الأولى»، بينما أفادت ناطقة «فرانس برس» بأن القافلة هي الأولى التي تصل إلى المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الثلاثاء، أن قافلة مساعدات طبية وصلت إلى عاصمة منطقة تيغراي الإثيوبية، عقب اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردي تيغراي في وقت سابق من هذا الشهر.

قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر في إثيوبيا جود فوهنوي لوكالة «فرانس برس»: «أول قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت لتوها إلى ميكيلي».

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وأوضحت اللجنة، في بيان على موقع «تويتر»، أن شاحنتين أوصلتا أدوية ومستلزمات للطوارئ والإسعافات الأولية لدعم المرافق الصحية في تيغراي لمعالجة المرضى الذين يعانون حالات تحتاج إلى رعاية عاجلة.

وأضافت: «عملية تسليم هذه المساعدات هي الأولى منذ استئناف القتال في أغسطس الماضي وتوقيع اتفاقي بريتوريا ونيروبي» في إشارة إلى الاتفاقين اللذين وقعتهما الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في 2 نوفمبر.

اتفاق السلام في إثيوبيا

وتعهد أحمد الثلاثاء الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق التاريخي الذي أبرم قبل أسبوعين. وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر على نزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

واتفق طرفا النزاع السبت على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام.