أوكرانيا تطلب حق «الوصول الفوري» إلى موقع سقوط الصاروخ في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق «الوصول الفوري» إلى موقع في بولندا سقط فيه الثلاثاء صاروخ رجّحت وارسو أن يكون مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة «أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة»، مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء «تقييم مشترك للحادثة»، وفق «فرانس برس».

الدفاعات الأوكرانية مصدر الصاروخ

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنه «من المرجح جدًا» أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

وفي بروكسل، عقد سفراء دول حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء اجتماعًا طارئًا بشأن سقوط الصاروخ، فيما أعلن الكرملين أن «لا علاقة له» بالأمر. وأكّد دودا لصحفيين أن «لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا».

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وأضاف «من المرجّح جدًا أنه كان صاروخًا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني ... إنه على الأرجح حادث مؤسف»، معتبرًا أن اللائمة تقع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

«لا مؤشر عن هجوم متعمّد»

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن «لا مؤشر» يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن «هجوم متعمّد». وقع انفجار في قرية بجيفودوف في شرق بولندا عند الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش الثلاثاء أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت المدرّسة آنا مارغوس (60 عامًا) «أنا خائفة. لم أنم طوال الليل». وأضافت «آمل أن يكون صاروخًا طائشًا، لأن في حال غير ذلك نحن عاجزون عن فعل أي شيء». وتُظهر صورة نشرتها الشرطة محققين يعملون في حفرة كبيرة قرب مركبة مقلوبة.

وضعت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي جيشها في حالة تأهب قصوى واستدعت السفير الروسي ليل الثلاثاء، لكنها حذرت من التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة بشأن مصدر الصاروخ الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.