روسيا تنفي شن ضربات على كييف الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا، الأربعاء، أنها دمرت جميع أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا، الثلاثاء، لكنها نفت شن أي ضربات على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «الهدف تحقق، ضربت جميع الصواريخ بدقة الأهداف المحددة، كل هذه المواقع دُمرت»، مضيفة أنها استهدفت «نظام القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها».

وأكدت الوزارة أنها لم تشن أي ضربة على كييف، الثلاثاء، وأن الدمار الذي سُجل في العاصمة الأوكرانية سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت: «كل الدمار في الأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية ... هو نتيجة مباشرة لسقوط صواريخ مضادة للطائرات أطلقتها القوات الأوكرانية وتدميرها ذاتيا».