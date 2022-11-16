روسيا: الصاروخ في بولندا هو مقذوف أطلقه نظام الدفاع الأوكراني «إس- 300»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن ضرباتها، الثلاثاء، لم تصب سوى الأراضي الأوكرانية، مضيفة أنها تمكنت من تحديد أن الصاروخ الذي سقط في بولندا هو مقذوف أطلقه نظام دفاع «إس - 300» تابع للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «نريد أن نشير إلى أن الضربات العالية الدقة التي شُنّت على أراضي أوكرانيا كانت على مسافة تتجاوز 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية»، وأضافت أن «خبراء روس حددوا بشكل قاطع» طبيعة الحطام الذي عُثر عليه في بولندا «كجزء من صاروخ موجّه مضاد للطائرات (أُطلق) من أنظمة إس - 300 للدفاع الجوّي التابعة للقوات الأوكرانية».