إلغاء لقاء مقرر بين سوناك وشي على هامش قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مقر الحكومة البريطانية، داونينغ ستريت، إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقده، الأربعاء، بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

والاجتماع «أُلغي بسبب مشاكل تتعلق بجدول الأعمال»، على ما أعلنت ناطقة لوكالة «فرانس برس».

وكان من المقرر أن يكون اللقاء الأول منذ خمس سنوات لزعيمي البلدين اللذين تشهد علاقاتهما توترًا وأحد أهم الاجتماعات المقررة على هامش قمة مجموعة العشرين لرئيس الحكومة البريطانية الجديد، الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر.