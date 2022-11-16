البحرية الأميركية تعترض شحنة «ضخمة» من المواد المتفجرة في خليج عمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، الثلاثاء، اعتراض سفينة صيد كانت تهرّب كميات «ضخمة» من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية.

وقال الأسطول الخامس في بيان، إن القوات الأميركية عثرت على أكثر من 70 طنًا من فوق كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، حسب وكالة «رويترز»، التي نقلت عن نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، قوله: «كانت هذه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم».

وأضاف: أن «النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر مرور الكرام، إنه أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، ولم يصدر تعليق إيراني فوري على هذا الاتهام.

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القوات الأميركية تغرق السفينة

واتهم تحالف عسكري تقوده السعودية، يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ 2015، إيران مرارًا بتزويد الجماعة بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران.

وقال الأسطول الخامس إن السفينة التي تم اعتراضها كان يقودها طاقم من أربعة يمنيين، وكانت تحمل 100 طن من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وأيضًا في صنع المتفجرات، وأضاف أن القوات الأميركية أغرقت السفينة، يوم الأحد، في خليج عمان؛ لأنها كانت «تشكل خطرًا على الملاحة للشحن التجاري» وجرى تسليم طاقمها إلى خفر السواحل اليمني.

وفي ديسمبر الماضي، ضبط الأسطول الخامس شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد، قال إنه يعتقد أن منشأها إيران وإنها كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.