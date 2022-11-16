حكم ثان بالإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر القضاء الإيراني حكمًا ثانيًا بالإعدام بحق شخص على خلفية ارتكابه «أعمال شغب» على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.

وأوضح موقع «ميزان أونلاين»، مساء الثلاثاء، أن الحكم صدر بحق شخص أدين بـ«الحرابة» على خلفية «حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب» في محافظة طهران، مشيرًا إلى أن المُدان «أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصًا بسكين»، وفق وكالة «فرانس برس».