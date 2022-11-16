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بايدن يهاجم ترامب بعد إعلانه الترشح للرئاسة: خذل أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:33 صباحا
بايدن يهاجم ترامب بعد إعلانه الترشح للرئاسة: خذل أميركا
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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رد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول: إن الرئيس الجمهوري السابق «خذل» بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي، حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: «دونالد ترامب خذل أميركا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأرفق بايدن في التغريدة فيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على «اقتصاد مزور لصالح الأثرياء، وهاجم النظام الصحي، ودلل المتطرفين، وهاجم حقوق المرأة، وحرّض العصابات العنيفة من أجل محاولة قلب فوز بايدن العام 2020 إلى خسارة».

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