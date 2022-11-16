بايدن يدين القصف «الوحشي» للمدنيين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، القصف «الوحشي» الروسي للمدنيين في أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات بعد سقوط الصاروخ في بولندا.

وقال بايدن في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية: «إنهم يتجاوزون الحدود فعلاً»، حسب وكالة «فرانس برس».

اجتماع طارئ بشأن واقعة بولندا

وسبق أن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن وزعماء آخرين من مجموعة الدول السبع سيعقدون «اجتماعًا طارئًا» الأربعاء، لبحث الضربة الصاروخية التي استهدفت منطقة بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن «الطاولة المستديرة» من المقرر أن تعقد بعد وقت قصير بمشاركة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بالي، حيث يتواجد زعماء هذه الدول لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم.